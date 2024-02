Sogul Et si on se faisait une partie Lugos, mercredi 6 mars 2024.

Sogul Et si on se faisait une partie Lugos Gironde

SOGUL CENTRE SOCIOCULTUREL DU VAL DE L’EYRE

Et si on se faisait une partie ? Passez un moment convivial autour de jeux de société et d’un bon goûter ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sogul Et si on se faisait une partie Lugos a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Val de l’Eyre