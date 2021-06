Vitré Maison des Cultures du Monde Vitré Sogol Mirzaei | Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #4 Maison des Cultures du Monde Vitré Catégorie d’évènement: Vitré

Sogol Mirzaei | Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #4 Maison des Cultures du Monde, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Vitré. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h à 20h30

gratuit

Sogo Mirzaei, joueuse de târ iranienne, donnera, jeudi 1er juillet à 20h, un solo inédit. Sur une inspiration de l’artiste Waed Bouhassoun, la Maison des Cultures du Monde propose un cycle de concerts en ligne de musiciens solistes basés en France, sous le titre : Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs. Il s’agit non seulement de partager des moments de connaissance musicale et de plaisir mais aussi de soutenir les interprètes de musique traditionnelle privés actuellement de toute ressource. Sogol Mirzaei, musicienne iranienne, joueuse de târ et de setâr, donnera son premier concert solo à la Maison des Cultures du Monde jeudi 1er juillet à 20h. Après s’être formée au conservatoire de Téhéran, Sogol Mirzaei s’installe en France pour poursuivre des études en ethnomusicologie à La Sorbonne, où elle effectue aujourd’hui un doctorat. À l’instar de la Maison des Cultures du Monde, Sogol est animée par le dialogue des cultures à travers la musique. Concerts -> Musiques du Monde Maison des Cultures du Monde 2 Rue des Bénédictins Vitré 35500 Contact :Maison des Cultures du Monde +33299758290 https://www.maisondesculturesdumonde.org/actualites/sogol-mirzaei https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://twitter.com/Cultures_Monde Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-07-01T20:00:00+02:00_2021-07-01T20:30:00+02:00

© Mathilde Notry – MCM

Détails Catégorie d’évènement: Vitré Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des Cultures du Monde Adresse 2 Rue des Bénédictins Ville Vitré lieuville Maison des Cultures du Monde Vitré