Sogno di una notte veneziana – Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea Arlay Arlay Catégories d’évènement: Arlay

Jura

Sogno di una notte veneziana – Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea Arlay, 15 avril 2022, Arlay. Sogno di una notte veneziana – Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea

Eglise Saint Vincent Place de la Mairie Arlay Jura Place de la Mairie Eglise Saint Vincent

2022-04-15 20:00:00 – 2022-08-26

Place de la Mairie Eglise Saint Vincent

Arlay

Jura Arlay 5 EUR Sogno di una notte veneziana

Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón Quel autre lieu mieux que Venise, avec ses nuits tournées vers le voyage et ouvertes au monde, pour chanter les songes et les promesses, les regrets d’un monde perdu ?

Le « recitar cantando », qui puise ses sources probables en Espagne avant d’être magnifié à Venise par Caccini, Monteverdi ou Strozzi, révèle un univers bien singulier : celui des amoureux séparés, des marins, des rêveurs… L’exploration de mondes nouveaux, loin des ors des palais, la découverte d’un ailleurs rempli de soupirs et de poésie. Le songe magnifique d’une nuit vénitienne que nous offrent la soprano Mariana Flores, Leonardo Garcia Alarcon et sa Cappella Mediterranea. Sogno di una notte veneziana

Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón Quel autre lieu mieux que Venise, avec ses nuits tournées vers le voyage et ouvertes au monde, pour chanter les songes et les promesses, les regrets d’un monde perdu ?

Le « recitar cantando », qui puise ses sources probables en Espagne avant d’être magnifié à Venise par Caccini, Monteverdi ou Strozzi, révèle un univers bien singulier : celui des amoureux séparés, des marins, des rêveurs… L’exploration de mondes nouveaux, loin des ors des palais, la découverte d’un ailleurs rempli de soupirs et de poésie. Le songe magnifique d’une nuit vénitienne que nous offrent la soprano Mariana Flores, Leonardo Garcia Alarcon et sa Cappella Mediterranea. Place de la Mairie Eglise Saint Vincent Arlay

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arlay, Jura Autres Lieu Arlay Adresse Arlay Jura Place de la Mairie Eglise Saint Vincent Ville Arlay lieuville Place de la Mairie Eglise Saint Vincent Arlay Departement Jura

Arlay Arlay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlay/

Sogno di una notte veneziana – Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea Arlay 2022-04-15 was last modified: by Sogno di una notte veneziana – Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea Arlay Arlay 15 avril 2022 Eglise Saint Vincent Place de la Mairie Arlay Jura

Arlay Jura