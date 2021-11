Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, Calvados Softlove / Installation sonore immersive Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’évènement: Caen

Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

Assis ou allongés, un casque sur les oreilles, vous découvrirez les pensées et stratégies d’une Intelligence Artificielle amoureuse de la jeune femme qu’elle est censée assister et protéger. Une expérience pour nous sensibiliser à nos rapports d’addiction aux interfaces numériques. De frédéric Deslias et Léopold Frey, d’après le roman d’Eric Sadin.

A partir de 15h30, sessions de 35mn, 20 personnes par sessions ( dès 8 ans)

#Softlove (Prélude). Prélude est la version installation sonore du spectacle Softlove proposé le dimanche 30 janvier à 17h.

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T18:30:00

