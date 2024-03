Soft michel x Keziah Ma à La Dame de Canton La Dame de Canton Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant prévente : 8 EUR

Soft michel x Keziah Ma pour une soirée Indie rock et Pop electro française !

SOFT MICHEL

Soft Michel est un groupe de rock qui veut rendre aux « teens » le rock et les guitares. Leur musique sucrée oscille entre Wolf Alice, Oasis, Arcade Fire, ce groupe inconnu qui s’appelle Monte Mar, Deerhunter, ou encore Margaritas Podridas

Rendez-vous dans 5 ans à Los Angeles avec Ellie, David Lynch et Michel Houellebecq, ou alors au Val Café autour d’une partie de fléchettes. Il n’y a pas d’autres alternatives envisageables, surtout pas The Voice.

KEZIAH MA

« Kéziah Ma » est né en 2022 de l’association de deux lyonnais, Keziah Lecat, porteuse du projet qui écrit, compose et chante ses chansons en français, et Ossian Macary, musicien, compositeur et producteur, formé au Conservatoire National Supérieur de Musique Jazz de Paris.

Leur premier single « Mes étoiles », paru en octobre 2023 cumule déjà plus de 6000 écoutes sur Spotify. Le clip de ce single parait dans la foulé sur la plateforme YouTube et comptabilise déjà 7000 vues. Kéziah Ma annonce la sortie de son deuxième single pour la fin 2023, qui précédera la sortie de son premier EP début 2024.

Le groupe propose en live une pop colorée qui voyage entre envolées électro et balades oniriques. La palette de sonorités offertes par l’alternance des instruments acoustiques et électriques se met au service des textes en français, qui racontent les rêves, les peines, l’amour, dans une poésie ciselée.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

