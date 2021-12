La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Soft Archery La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Soft Archery La Plagne Tarentaise, 20 décembre 2021, La Plagne Tarentaise. Soft Archery Plagne Villages Place des commerces La Plagne Tarentaise

2021-12-20 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-20 Plagne Villages Place des commerces

La Plagne Tarentaise Savoie Vous pensez être aussi agile que Robin des Bois ? Venez vous amuser sur cette animation Soft Archery (tir à l’arc gonflable) ! Plagne Villages Place des commerces La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Villages Place des commerces Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne Villages Place des commerces La Plagne Tarentaise