Sofrat par l'Ensemble Nadjiyé Bututchi
Théâtre de la Ville – Les Abbesses
Paris

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 17h15

.Tout public. payant Dans le cadre du 26e Festival de l’Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde s’associe au Théâtre de la Ville pour vous faire découvrir la tradition des sofrat, très vivante au Kosovo, à travers la voix exceptionnelle de Nadjiyé Bututchi. Nadjiyé Bututchi est aujourd’hui la seule femme à participer aux sofrat, ces tours de chant accompagnés d’instruments où dominent les luths, très vivants au Kosovo. Une place qu’elle a conquise en vingt ans grâce à une détermination farouche, mais aussi à une voix et une maîtrise musicale exceptionnelles. Elle s’entoure des meilleurs interprètes pour incarner avec grand talent la richesse et le dynamisme de cette tradition. Théâtre de la Ville – Les Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris Contact : https://bit.ly/ensemble-nadjiye-bututchi 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/nadjiye-bututchi-ensemble

Théâtre de la Ville – Les Abbesses
31 rue des Abbesses
75018 Paris

