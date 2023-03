Sommet de l’Innovation France Québec – French Tech Montreal Sofitel Montreal, 16 mai 2023, Montréal.

Sommet de l’Innovation France Québec – French Tech Montreal Mardi 16 mai, 13h00 Sofitel Montreal Inscription obligatoire

Bleu Blanc Tech rassemble la communauté French Tech à Montréal.

Depuis son lancement en Janvier 2016, a accompagné plus de 3000 entrepreneurs français et francophiles dont près de 1000 Startup françaises et canadiennes. Fortement ancrée dans un écosystème pluriel et complémentaire, très connectée au réseau des capitales French Tech mais aussi aux communautés à l’international, Bleu Blanc Tech s’est imposée comme un catalyseur permettant d’accélérer l’internationalisation des startups françaises et locales. Notre positionnement unique de réseau ouvert s’adressant indifféremment à tout type d’entrepreneuriat attaché à une composante technique au sens large, nous positionne comme un Hub qui agrège des réseaux existants sans esprit compétitif. Depuis 2023, nous avons élargi notre présence et sommes maintenant représentés et actifs à Montréal, Québec, Shawinigan, Ottawa / Gatineau

Programme

Evenement Gratuit sauf cocktail dinatoire

– Discours d’introductions

Mot d’ouverture par des officiels représentant la France, le Québec

Mot d’introduction du président de la French Tech

C2 Montreal …

– Pannels

Innovations de rupture Quantique et Intelligence Artificielle

Tech4good notamment Geentech

Data Privacy et Cybersécurité

Experience immersive et Metavers

Healthtech

– Concours de pitch

La liste des startups sélectionnées sera dévoilée début mai

– Cocktail Dinatoire (Payant)

Partenaire

– Consulat de France à Montréal

– Consulat Général de France à Québec

– Ambassade de France

– Business France

– CCIFC

– C2 Montreal

– Digihub

– Centech …

Sofitel Montreal 1155 Sherbrooke ouest montreal Montréal H3A 1H3 Agglomération de Montréal Québec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T19:00:00+02:00 – 2023-05-17T03:30:00+02:00

2023-05-16T19:00:00+02:00 – 2023-05-17T03:30:00+02:00

startup jeune pousse

BleuBlancTech | French Tech Montreal