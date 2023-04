SOMMET DE L’INNOVATION FRANCE-QUÉBEC Sofitel Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

SOMMET DE L’INNOVATION FRANCE-QUÉBEC Sofitel, 16 mai 2023, Montréal. SOMMET DE L’INNOVATION FRANCE-QUÉBEC Mardi 16 mai, 13h00 Sofitel Entrée gratuite sur inscription, cocktail payant Le Sommet de l’Innovation Franco-québécois organisé par La French Tech de Montréal / Bleu Blanc Tech

16 mai 2023 | Sofitel Montréal L’événement Dans le cadre de l’Année de l’innovation franco-québécoise, BleuBlancTech, la FrenchTech de Montréal vous invite à une journée exceptionnelle.

Le Sommet de l’Innovation French Tech de Montréal (Bleu Blanc Tech) est un des événements phare de l’AIFQ au côté d’événement de renommée internationale tel que la Semaine des transports électriques intelligents (Montréal), le salon Vivatech 2023 (Paris) ou encore le Salon du Bourget (Paris). Le programme Le Sommet de l’Innovation de La French Tech Montréal (Bleu Blanc Tech), aura lieu le mardi 16 mai 2023 au Sofitel Montréal de 13h à 21h. Le programme de la journée comprendra : Un discours d’ouverture par M. Frédéric Sanchez, Consul général de France à Québec, en présence des ministres français et québécois et d’autres personnalités telles que Jacques André Dupont, Président du CA de C2 Montréal Des moments de réseautage efficace avec les investisseurs, les startups et les acteurs gouvernementaux dans une ambiance décontractée 5 panels réuniront les chefs de file de multiples secteurs de la technologie : Panel Innovation de rupture Panel Data privacy et Cybersécurité Panel Tech for good Panel Metaverse et expériences immersives Panel Healthtech Un Concours de pitch avec remise de plusieurs prix (Gowling, C2, Centech, French tech) Un cocktail dînatoire avec le mot de cloture de Mme Sophie Lagoutte, Consule générale de France à Montréal Pour le programmé détaillé de l’événement, c’est ici ! Nos partenaires Partenaire Elite : Gowling WLG

Partenaire Premium : C2 Montreal – Bradley & Rollins

Partenaires institutionnels : Consulat Général de France à Québec – Consulat Général de France à Montréal – Business France

