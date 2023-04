RÉSIDENCE SOFILM – LONG-MÉTRAGE SoFilm Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

RÉSIDENCE SOFILM – LONG-MÉTRAGE SoFilm, 23 avril 2023, Nantes. RÉSIDENCE SOFILM – LONG-MÉTRAGE Dimanche 23 avril, 08h00 SoFilm Dossier de participation à établir SO FILM, en partenariat avec le CNC, Canal +, Goodfellas (ex-Wild Bunch International), Bordeaux Métropole organise un ensemble de résidences de création et un parcours de cinéma dédiés au cinéma de genre. En parallèle d’un accompagnement par des scénaristes, il sera proposé aux auteurs de travailler sur les univers visuels et musicaux de leur projet en collaboration avec des compositeurs expérimentés. Une expertise technique de chaque projet sera également réalisée par des techniciens des grands studios français d’effets spéciaux. Quand ? Dépôt jusqu’au 23 avril 2023. Pour qui ? Si vous êtes auteur-réalisateur et que vous avez réalisé au moins un court métrage sélectionné en festival, vous pouvez participer aux Résidences SO FILM en proposant votre projet de cinéma fantastique, science-fiction, de polar, thriller sous forme d’un synopsis de 3 pages. Effectif : 10 scénaristes sélectionnés Plus d’informations sur le site de SoFilm. SoFilm 3, rue de Clermont 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « residences@sofilm-festival.fr »}] [{« link »: « https://sofilm.fr/ecrivez-votre-long-metrage-et-participez-aux-7emes-residences-sofilm-de-genre%EF%BF%BC/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

