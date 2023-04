RÉSIDENCE SOFILM – CINÉMA DE GENRE SoFilm Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

RÉSIDENCE SOFILM – CINÉMA DE GENRE SoFilm, 10 avril 2023, Nantes. RÉSIDENCE SOFILM – CINÉMA DE GENRE Lundi 10 avril, 08h00 SoFilm Dossier à établir En partenariat avec la Région Grand Est, les résidences SOFILM de genre ont pour objectif d’encourager l’écriture et la production de courts métrages de cinéma de genre au sens large : science-fiction, fantastique, horreur, super héros, polar et thriller.

Les résidences se déroulent au Centre de Résidence de l’Écriture à l’Image à Saint Quirin. Les scénarios retenus seront lus en musique et en images par des comédiens lors du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, mi septembre 2023. Quand ? Dossier à déposer avant le 10 avril 2023. Pour qui ? cinéaste, scénariste ou écrivain, ayant ou non un producteur, portant un projet de court métrage d’une durée comprise entre 10 et 20 minutes. Prix : Les projets sont accompagnés par l’équipe des programmes Courts de Canal+ tout au long du processus d’écriture. Un projet bénéficiera d’une aide à la production de la Région Grand Est de 30 000 euros remise lors de la lecture au Festival européen du film Fantastique de Strasbourg.

