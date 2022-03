SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK Le Tamanoir Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine

SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK Le Tamanoir, 15 avril 2022, Gennevilliers. SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK

Le Tamanoir, le vendredi 15 avril à 20:30

**SOFIANE SAIDI** _**Wa7di**_ La toute nouvelle création de celui que la presse a surnommé « Le Prince du Raï 2.0 » s’appelle Wahdi, ce qui signifie « tout seul » en arabe. Grandi en Algérie, débarqué en France il y a 30 ans, de Brest à Paris, Sofiane Saidi ne cesse d’explorer de nouvelles hybridations musicales, que cela soit par exemple avec Acid Arab, Mazalda ou Rodolphe Burger. À travers cet ébouriffant solo organique, Sofiane nous convie à une transe électrorientale, transposant l’âme du raï dans un corps digital, nous délivrant à travers sa vision d’une nouvelle version du raï, l’affirmation d’une culture bien vivante en perpétuelle évolution. [[https://youtu.be/TXSzt57nOn0](https://youtu.be/TXSzt57nOn0)](https://youtu.be/TXSzt57nOn0) **ZAR ELECTRIK** Cette rencontre explosive entre deux activistes de la scène méditerranéenne, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-multi instrumentistes, au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, avec Did Miosine aux machines, nous entraîne en une célébration envoûtante, un appel à la danse, fusionnant transes gnaouies, boucles subsahariennes, voix enchanteresses ou rugissantes et électro ensorcelante. [[https://youtu.be/I5-fzDVFT5I](https://youtu.be/I5-fzDVFT5I)](https://youtu.be/I5-fzDVFT5I)

Prévente : 10 € / 8 € Sur Place : 12 € /10€

Soirée ElectrOrientale Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Le Tamanoir Adresse 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers lieuville Le Tamanoir Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine

Le Tamanoir Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/

SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK Le Tamanoir 2022-04-15 was last modified: by SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK Le Tamanoir Le Tamanoir 15 avril 2022 Gennevilliers Le Tamanoir Gennevilliers

Gennevilliers Hauts-de-Seine