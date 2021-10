Paris New Morning île de France, Paris Sofiane Saidi & Mazalda New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sofiane Saidi & Mazalda New Morning, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Un vent nouveau sur la musique maghrébine Sofiane Saidi débarque avec Mazalda, un groupe de six musiciens, pour faire danser et vibrer en mêlant les sons d’aujourd’hui aux ondes mystiques du Nord de l’Afrique… Sofiane Saidi, le chanteur à la voix rauque et soul qui a redonné au raï ses lettres de noblesse aux côtés du super-groupe Mazalda ou d’Acid Arab Il arrive des profondeurs du Raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du raï aux guitares saturées. Il a navigué dans l’Egypte de Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan (TransGlobal Underground), avec comme port d’attache, la nuit à Paris: cabarets orientaux, clubs, afters en bord de Seine où il pose sa voix sur les Dj sets d’Acid Arab. Entre Barbès et la jeunesse fêtarde du IIIème millénaire. Concerts -> Musiques du Monde New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (161m) 4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (415m)

Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20211127-5033-sofiane-saidi-mazalda.html Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-11-27T20:00:00+01:00_2021-11-27T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris