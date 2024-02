Sofiane Saidi – Lynn Adib | Le Temps d’une Lune #8 ✨ Le Grand Mix, Tourcoing Tourcoing, vendredi 22 mars 2024.

Sofiane Saidi – Lynn Adib | Le Temps d’une Lune #8 ✨ Le Grand Mix, Tourcoing Tourcoing Vendredi 22 mars, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 20:00

Fin : 2024-03-22 23:30

✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Vendredi 22 mars, 20h00 1

https://legrandmix.com/fr/agenda/sofiane-saidi

✦ LYNN ADIB

Née à Damas, en Syrie, la chanteuse et compositrice émérite, Lynn Adib est considérée comme l’une des voix les plus marquantes du monde arabe. Elle en explore les musiques, et questionne leur place dans le canon du patrimoine. Parmi ses projets les plus connus figurent le « Lynn Adib quartet », « Nearness », « Bedouin Burger » et « Yalla Queen ».

C’est aujourd’hui un solo voix, instruments et machinesqu’elle nous concocte pour une réation inédite.

✦ SOFIANE SAIDI

Le « Prince du raï 2.0 » se réinvente en solo électronique ! Grandi en Algérie, débarqué il y a 30 ans à Paris, Sofiane Saidi ne cesse d’explorer de nouvelles passerelles entre les racines orientales et des grooves plus deep, plus électroniques.

On le retrouve sur son tout nouveau projet, Wahdi « tout seul » en arabe, promet « une expérience de nuit, une exploration subversive, une charge de transgression érotique, l’âme raï dans un corps électronique. »

Un partenariat Le Grand Mix, Institut du monde arabe – Tourcoing et Attacafa

—–

Ouverture des portes dès 19H

Bar + petite restauration sur place

https://legrandmix.com/fr/agenda/sofiane-saidi

// 12€ Tarif plein, 8€ Tarif réduit*

Disponible sur le Pass Culture

*abonné·es Grand Mix, étudiant·es, bénéficiaires du RSA, demandeur·euses d’emploi, familles nombreuses, moins de 26 ans, habitant·es de Roubaix et Tourcoing

✨Découvrir le reste de la programmation

https://fb.me/e/3lsw3zbKK

Le Grand Mix, Tourcoing Le Grand Mix, 5 place Notre Dame, Tourcoing Malcense Égalité Tourcoing 59200 Nord