Raï Electro

Quoi de mieux que le Prince du Raï 2.0 pour faire la fête ?

Bienvenue sur les terres orientales de Sofiane Saidi, où grooves vintages, raï et synthés se mêlent pour créer une transe singulière ultra dansante. Des collaborations de qualité notamment avec Acid Arab (Disque nominé aux Victoires de la Musique en 2016), Rodolphe Burger avec le projet Mademoiselle et des hommages rendus à Rachid Taha en incarnant la voix du raï aux côté de Jeanne Added, Christophe ou encore de Catherine Ringer.

Seul sur scène avec ses machines, le prince ouvrira les portes des Cabarets d’Oran pour côtoyer de prêt la fête et l’ivresse des dancefloors.



Biensüre :

Disco Psyché

Le trio Biensüre continue le voyage oriental sur les rythmes sulfureux anatoliens. Une rencontre des cultures à base de synthé 80’s house, de chants hypnotiques kurdes, d’une basse batterie funk bien groovy. Un eveil de l’imaginaire mais surtout une invitation à la danse où instruments traditionnels et machines s’associent à merveille ! Samedi 11 février tournera une longue page de souvenirs. Nous vous souhaitons nombreux pour fêter ça avec nous et avec Sofiane Saidi et Biensüre. Cette dernière soirée s’annonce être une belle fête entre comparses, pleine de surprises ! contact@comparsesetsons.fr +33 7 82 36 34 39 https://www.comparsesetsons.fr/ Salle des fêtes 1 place Marius Trucy Venelles

