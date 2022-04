Sofiane Saidi Arles, 16 juillet 2022, Arles.

Sofiane Saidi Luma Arles – Parc des ateliers 33, avenue Victor Hugo Arles

2022-07-16 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-16 22:50:00 22:50:00 Luma Arles – Parc des ateliers 33, avenue Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône

De Sidi Bel Abbès à Barbès, voilà trente ans que cet artiste défend les titres de noblesse d’un raï des origines. Aux côtés d’Acid Arab ou avec Mazalda accueillis aussi sur cette scène, il propulse son chant grave et viscéral à l’ère électro.

Avec Wahdi (Tout seul), s’accompagnant simplement de synthés aux grooves vintage, il chante la fête et l’ivresse. Sa voix magnétique et sensuelle sublime des rythmiques ultra-dansantes qui immanquablement mènent au tarab : l’extase !

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/sofiane-saidi-8352

