Pavillon de Grignan, le samedi 9 juillet à 21:00

A 31 ans, encore méconnu du grand public, ce virtuose lillois réussit le grand écart entre musique classique et contribution à des projets hip-hop. Celui qui s’apprête à remplir l’Accor Arena de Paris en novembre fera l’une de ses premières dates d’été à Istres, aussi à l’aise avec Chopin que le rap ou Philip Glass.

De 23 à 25€

♫♫♫ Pavillon de Grignan 27 Avenue Adam de Craponne, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T21:00:00 2022-07-09T23:59:00

