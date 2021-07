SOFIANE PAMART Alhambra, 26 février 2022-26 février 2022, Genève.

Sa première escapade à Genève, c’était il y a tout juste 2 ans à l’Alhambra pour un concert grandiose avec le rappeur belge Scylla. Le voici de retour avec un projet solo de haut vol. Si sa formation est classique, son cheminement lui ne l’est pas ! Sa musique de prédilection : le rap. Son rêve : désacraliser le piano auprès des artistes hip hop, pour que ces derniers se l’approprient comme une évidence. Mission plus qu’accomplie puisque Sofiane a composé pour l’élite du genre dans l’hexagone : Kery James, Vald ou Grand Corps Malade, pour ne citer qu’eux… Projet de haut vol donc, puisque ce virtuose des touches noires et blanches (Médaille d’Or du Conservatoire de Lille), nous convie avec Planet (son premier album solo) à un tour du monde – de La Havane à Medellin, de Madagascar à Chicago, du jazz aux sonorités orientales – un condensé de sensations et d’atmosphères qu’il nous transmet à travers des compositions aériennes, cosmiques, enjouées ou romantiques. À mi-chemin entre Yann Tiersen et Scott Storch, Piazzola et Chopin, l’autoproclamé «French Piano King» risque bien de mettre tout le monde d’accord !

