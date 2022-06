Sofiane Pamart, 9 juillet 2022, .

Il a collaboré avec des artistes tels que SCH, Koba LaD, Maes, Vald, Laylow, Zola, RimK, Da Uzi, Hatik, Larry, YL, Dinos, Madd, Isha, Youv Dee, Rémy, Frenetik, 7Jaws, GLK, Hugo TSR, Lord Esperanza, L’Or du Commun, Lonepsi, Scylla, Médine ou encore Bon Entendeur, NTO, Aloise Sauvage, Kimberose, Anaide Rozam, Leo Walk, The Magician, Marina Kaye.

Le long de son parcours au conservatoire, il se fait remarquer pour sa fougue et son tempérament fort, hargneux et particulièrement rebelle. Il est voué à la composition de ses propres œuvres plutôt qu’à l’interprétation du répertoire classique. Habitué des scènes prestigieuses, Sofiane Pamart est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large ; de la grande œuvre accessible à tous. Désigné “Nouveau Visage du Luxe” par le Salon du Luxe Paris, Sofiane est réputé pour son travail d’image précis et haut de gamme. Il collabore régulièrement avec des maisons et marques prestigieuses : Sézane, Etudes Studio, Lacoste, Ubisoft, Polaroid, Colors, Roland, Foot Locker, Fila Europe, Chivas. Son positionnement qui croise l’élégance de la mode aux codes de la rue fait de lui un musicien unique, un pianiste haute couture avec une mentalité et une image de rappeur.

Il signe régulièrement les musiques de publicités, que ce soit pour du Champagne ou pour le jeu vidéo Assassin’s Creed Valhalla, avec une diffusion massive à l’international. Sofiane Pamart a sorti en 2020 son premier album PLANET GOLD, régulièrement présent dans les Top ventes et rayonnant avec grosse couverture médiatique : JT de TF1, JT de Fance 2, JT de France 3, France 5, Arte, JT de M6, Konbini, Mouv, France Inter, LCI, RFI, RTBF, Numéro Magazine, Médiapart, BFM, etc.

Sofiane Pamart fait partie du top 10 des artistes Musique Classique les plus streamés au monde en 2020.

Médaille d’or du Conservatoire National de Lille et pianiste référant du rap français, Sofiane Pamart entame en 2019 sa carrière solo

