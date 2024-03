SOFIANE ETTAI THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 1 février 2025.

Parce que rire entretient la jeunesse de votre corps, Sofiane est votre meilleur allié contre la grisaille du quotidien.Naturellement riche en lipides et en acides gras même pas essentiels, il n’hésite pas à se moquer de tout et surtout de lui-même.Son palmarès est prestigieux : Gad Elmaleh, Malik Bentalha, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Le Comte de Bouderbala, et il a regardé bien d’autres spectacles en DVD.Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient pour toute la famille ; laissez-vous transporter dans un univers atypique, parfois poétique, mais toujours décalé : à présent Sofiane prend le relais..

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2025-02-01 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14