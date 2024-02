SOFIANE CHALAL MA PART D’OMBRE L’OMBRIERE Uzes, jeudi 9 mai 2024.

SOFIANE CHALAL – MA PART D’OMBREDanse le cadre du festival Uzès, Seul en Scène #2Sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les lois de la physique. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume sans ambages : On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne. Cette dualité presque schizophrène entre sa vie sur scène et sa vie à la ville est le sujet de Ma part d’ombre, son premier spectacle en tant que chorégraphe et son premier solo.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation, un foodtruck sera présent sur place.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 12.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-09 à 21:00

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30