SOFIA REI & JEAN-CHRISTOPHE MAILLARD présentent UMBRAL Le Baiser Salé Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Avec des paroles de Rei et des arrangements des deux musiciens, les chansons explorent une variété de sujets, de l’amour et de la solitude, au fantôme de Frida Kahlo et à une enfance sous la dictature

Dans son projet le plus récent, une exploration exhaustive de la voix en tant qu’instrument de texture et d’expression, Sofía Rei rompt avec la continuité établie de son travail, créant un nouveau paysage sonore audacieux qui mêle le folk sud-américain à la pop, à la musique électronique et à l’improvisation. Au cours d’un voyage d’introspection dans la vallée d’Elqui au Chili, Sofía, armée de deux sacs à dos contenant du matériel d’enregistrement et de son charango, a créé le noyau de sa nouvelle aventure musicale : « Umbral » (Seuil). Ses compositions peu orthodoxes sont construites presque exclusivement à partir de boucles vocales et intègrent la série « Cinco poemas cínicos » (Cinq poèmes cyniques), dans laquelle l’auteure-compositrice fait preuve de son penchant naturel pour le lyrisme. Incisive et imaginative, la poésie de Sofia répond au chagrin d’amour, à la déception et au désappointement avec une franchise sans retenue, un humour élégant et une forte dose de sarcasme. Produit par JC Maillard, sommité de la musique du monde et collaborateur de longue date, Umbral réunit certains des musiciens les plus talentueux de la nouvelle scène internationale latine.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

