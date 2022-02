SOFAÏ live à L’Usine l’usine, 12 février 2022, Marcoussis.

Enfant du rock, du blues , Sofaï est une de ces chanteuses instrumentiste au caractère bien trempé, une routarde guitare en bandoulière. C’est aussi et surtout un incontestable talent d’auteur-compositeur, dotée d’une présence hors norme sur scène… et d’une voix: chaude, douce, rauque, modulable à souhait… La dame a du coffre, elle a pas mal fréquenté des gens porteurs de qualité comme Beverly Jo Scott, le légendaire Elliott Murphy, Kal David guitariste d’Etta James et John Mayall et Sal Bernardi guitariste/auteur/compositeur pour Rickie Lee Jones et Willie DeVille, Daniel Lavoie, entre autres… ! Quelques premieres parties et Co-plateaux avec : SUPERTRAMP, RIVAL SONS, MURRAY HEAD, JOHNNY GALLAGHER, MACEO PARKER, MICHEL JONASZ, ELLIOTT MURPHY DEBBIE COLEMAN etc… Elle nous fait l’honneur de fouler la scène de L’Usine le 12 février à 21 H. Alors, ne ratez pas cette soirée

entrée libre selon places disponibles – pass vaccinal obligatoire

l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne



