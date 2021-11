Soeurs salle Jean Vilar, 10 décembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

**SŒURS – Un duel sororal titanesque !** Dans le cadre de sa programmation 2021-2022, le [théâtre Lisieux Normandie](http://lisieux-normandie.fr/theatre/) vous invite, **vendredi 10 décembre, à 20h, à la salle Jean VILAR de Mézidon Vallée d’Auge pour assister à la pièce de théâtre** _**Sœurs**_**,** écrite par Pascal Rambert et mise en scène par Philippe Barronnet. **Synopsis** : Marina se prépare à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey, qu’elle n’a pas revu depuis des années, débarque avec fracas, valise à la main, pour demander des comptes. Les deux jeunes femmes semblent fragiles, tendues, à fleur de peau. Petit à petit, on comprend entre les lignes que leur mère vient de mourir et la première a apparemment oublié de prévenir la seconde… _Sœurs_ s’impose comme une joute verbale cruelle et impitoyable. Amour et haine, rivalité et mépris, jalousie et frustration… sont les ingrédients corrosifs de ce huis clos intimiste. La violence du drame apparaît d’abord dans cette interrogation aussi absurde que douloureuse : pourquoi, malgré leur lien familial, ces deux sœurs ne parviennent pas à s’aimer ? Pourquoi se haïssent-elles alors que tout – leur sang et la société – leur intime de s’aimer ? Ou de la même façon, pourquoi ces deux femmes « nées du même vagin » devraient-elles s’entendre malgré tout ? Elles sont sœurs, leur amour ne devrait pas se négocier… _**DISTRIBUTION**_ Avec Camille de Sablet, Cassandre Vittu de Kerraoul Son : Julien Lafosse Costumes : Emilie Baillot Collaboration artistique : Marie-Cécile Ouakil Direction de production : Jérôme Broggini Production Les Échappés vifs Coproduction Théâtre de l’Éphémère Le Mans – Scène conventionnée pour les écritures contemporaines résidence de création, La Comédie de Caen – CDN de Normandie, Les Fours à chaux du Rey – Centre de création en résidence de Regnéville-sur-Mer Aide/soutien Région Normandie, Conseil départemental de La Manche, Les Tréteaux de France – CDN Les Échappés vifs, compagnie implantée à Sourdeval, est aidée par la DRAC Normandie – Ministère de la culture et le département de La Manche, au titre du conventionnement. _**CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE**_ Certificat de Vaccination – schéma vaccinal complet – OU test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures OU un certificat de rétablissement de la Covid-19 _**TARIFS**_ * de 14 à 25 ans inclus 6 € * groupe à partir de 10 personnes 10 €/personne * tarif plein 12 €/personne Durée : 1h20 A partir de 14ans – **Réservation indispensable au 02 31 61 12 13** _Représentations supplémentaires :_ * Mercredi 8 décembre – 20h – Centre socio-culturel de Lisieux ; * Jeudi 9 décembre – 20h – Salle des loisirs de Beuvillers

