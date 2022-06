Sœurs – Penda Diouf , Marine Bachelot Nguyen et Karima El Kharraze, 14 juin 2022, .

Sœurs – Penda Diouf , Marine Bachelot Nguyen et Karima El Kharraze

À partir de 14 ans

Spectacle en français, vietnamien, wolof, baoulé, darija



Elles partagent le déracinement, le besoin de mémoire, la recherche de leurs ancêtres et l’amour des mots. Elles cultivent chacune un rapport à la France particulier et questionnent leur héritage. Elles viennent de la diaspora vietnamienne, ivoirienne, sénégalaise ou marocaine, et pourtant elles sont sœurs.



Autrices et lectrices : Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf, Karima El Kharraze

Sur une idée et une commande de Marine Bachelot Nguyen

Création sonore : Lundja Medjoub

Production : compagnie Lumière d’août (Rennes)

Soutien : Prise directe (Lille)

