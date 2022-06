Soeurs Marseille 2e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Soeurs Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-06-02 18:30:00 – 2022-06-02 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement 13002

On ne choisit pas sa famille, on la subit. Et si l’on ne veut pas la subir, on s’en va.

C’est ce qu’Annette a fait un jour pour vivre « Sa vie ». Mais lorsque sa mère meurt, elle revient et retrouve, par la même occasion, Pauline sa sœur qu’elle n’a jamais revue depuis son départ.

Difficile de renouer un dialogue dans ces conditions. Difficile d’étouffer le passé, les rancoeurs, les jalousies, d’accepter les différences et d’éviter les jugements.

Dans la vieille demeure de leur mère, les deux sœurs vont réapprendre à se découvrir, renouer des liens, se souvenir, passer du rire aux larmes et partager des moments singuliers.



Texte : Gérard Levoyer

Mise en scène : Françoise Olivier

Avec Céline Gardie & Martine Mauro Di Mauri



Cie l’Entrée des Artistes

D’après un texte de Gérard Levoyer

Durée : 1h15



Juin en amateurs avec la FNCTA

Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Soeurs » au Théâtre Joliette-Minoterie.

https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22

Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

