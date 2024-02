Soeurs Malsaines : Liberté, Adelphité, Poilotété La Machine du Moulin Rouge Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Le 8 mars, ça converge toustes ensembles à La Machine du Moulin Rouge et au Bar à Bulles pour le mois des luttes féministes.

Soeurs Malsaines instaure une insurrection féministe pour dire oui à l’intersectionnalité. Pour toutes les personnes qui luttent contre les violences patriarcales au quotidien. On prend la place partout dans l’art et les papotages, la musica et les actividads, la teuf et le jus de cerveau. Que du love, des sistas et des adelphes from 19h to 6h.

BAR A BULLES / 18h00 – 4h00

19h00 – 00h00 : STAND CREATEUR.ICES – Do You Ear Me, Hiba Loukili, Stella Polaris, Merch Soeurs Malsaines

19h00 : ATELIER VOGUING/WACKING

19h30 : TABLE RONDE

21h00 : PLAYLIST 100% ADELPHES TRANS – BY NUANSS

CENTRAL & CHAUFFERIE / 23h00 – 06h00

L’ODYSSÉE D’HÉLÈNE – SHOW DRAG – SHOW KRUMP

JEANNE TO (live) – CABALE – MZA (live) – GLITTER – DAPHICHA – NUIT CLAIRE – VIK-ING – MANON DÉMON – ACID OSLO B2B ZEDO

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/soeurs-malsaines/ https://fb.me/e/4eTSKkI5U https://fb.me/e/4eTSKkI5U https://link.dice.fm/soeursmalsaines

Soeurs Malsaines