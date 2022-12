SOEURS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SOEURS Le Mans, 25 janvier 2023, Le Mans . SOEURS 18 Avenue René Laënnec EVE, Scène Universitaire Le Mans Sarthe EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

2023-01-25 – 2023-01-25

EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans

Sarthe 7 EUR [Cie Les Échappés vifs] Texte Pascal Rambert

Mise en scène Philippe Baronnet

Avec Camille de Sablet, Cassandre Vittu de Kerraoul Marina s’apprête à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey débarque comme une bombe, valise à la main, pour demander des comptes. Au caractère volcanique d’Audrey répond l’arrogance et l’ironie glaçante de Marina. Dans cet échange verbal d’une violence presqu’ininterrompue, tous les coups sont permis. Les deux sœurs ne se soumettent qu’à une autorité : celle de la langue, arme qui libère enfin, avec un plaisir non dissimulé, des années de frustration. Audrey surgit une valise à la main à la rencontre de Marina qui prépare une conférence sur l’accueil des migrants. L’approche est explosive. Les rancœurs, les humiliations, les frustrations, les blessures, les traumatismes éclaboussent l’une et l’autre en un duel effroyable. +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ8lemans.fr/ EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Ville Le Mans lieuville EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

SOEURS Le Mans 2023-01-25 was last modified: by SOEURS Le Mans Le Mans 25 janvier 2023 18 Avenue René Laënnec EVE le mans sarthe Scène Universitaire Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe