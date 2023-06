Festival Soeurs jumelles 2023 : la rencontre de la musique et de l’image Soeurs Jumelles, 27 juin 2023, .

Festival Soeurs jumelles 2023 : la rencontre de la musique et de l’image 27 juin – 1 juillet Soeurs Jumelles

Outre les concerts événements de Benjamin Biolay, Véronique Sanson, Zazie ou encore Disiz, le Festival Sœurs jumelles propose une série de conversations artistiques, de spectacles, de tables rondes et de projections auxquelles l’INA participent activement.

Tables rondes :

Musique et image, une période de transition Jeudi 29 juin 10h30 – 11h45

Les industries de la musique et de l’image sont touchées par la transformation des modes de diffusion et de production. Comment éviter la perte de valeur entraînée par la dématérialisation des supports ? Quel avenir se dessine pour ces 2 industries ? Modération : Pierre Abouchahla (CEO/ Directeur Général Ecran Total) Interventions : Nicolas Galibert (Président Sony/ ATV Music Publishing), Lucie Girre (L’ARP), Bertrand Burgalat (SNEP), et Philippe Sartori (INA)

Mise en valeur du patrimoine : exploitation des images et musiques d’archives dans les oeuvres audiovisuelles. Jeudi 29 juin 11h15 – 12h00

Modération : Carole Guernalec (Avocate) Interventions : Sandrine Lardeux INA, CNC, CNM, Musée Sacem, Laure de Boissard (Pathé)

Le droit d’auteur remis en question avec l’IA Jeudi 30 juin 17h30 – 18h30

Modération : Isabelle Wekstein (Avocate Spécialiste en Propriété Intellectuelle) Intervenant.e.s : CNC, CNM, SACD, Sacem, Barbara Mutz INA, SPIIL.

Projection

Présentation du documentaire «Les Musiciens de la pellicule» le jeudi 29 juin à 18h. Une séance présentée par le journaliste Patrick Cohen en présence de Marie-Claude Magne et Gérard Pont.

Distinction numérique de l’INA pour Véronique Sanson

Créée afin de pouvoir rendre hommage aux personnalités qui participent à l’enrichissement du fonds audiovisuel grâce à leur empreinte culturelle en France, la Distinction numérique de l’INA regroupe l’ensemble des photographies, des extraits télévisuels et radiophoniques qui font référence à leur oeuvre et représente leur patrimoine personnel. Parmi les pépites qui composent sa Distinction numérique, Véronique Sanson retrouvera ainsi plus de 230 h de programmes tv et radio de 1972 à aujourd’hui.

Soeurs Jumelles 16 Avenue William Ponty, 17300, Rochefort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T09:00:00+02:00 – 2023-06-28T00:00:00+02:00

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T00:00:00+02:00