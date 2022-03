Soeurs Bayonne, 19 mai 2022, Bayonne.

Soeurs Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 21:10:00 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

À peine sont-elles face à face que déjà une lutte commence où la parole est criée de l’intérieur jusqu’à l’uppercut. Audrey Bonnet et Marina Hands sont sur scène Audrey et Marina, deux sœurs à la recherche de leur propre vérité. Elles ne cèderont en rien. Sœurs, un spectacle frontal et bouleversant.

+33 5 59 59 07 27

