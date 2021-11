Soeurs au centre socio-culturel de Lisieux Lisieux, 8 décembre 2021, Lisieux.

Soeurs au centre socio-culturel de Lisieux Rue Tauton Centre socio-culturel Lisieux

2021-12-08 – 2021-12-08 Rue Tauton Centre socio-culturel

Lisieux Calvados Lisieux

Marina se prépare à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey, qu’elle n’a pas revue depuis des années, débarque avec fracas, valise à la main, pour demander des comptes. Les deux jeunes femmes semblent fragiles, tendues, à fleur de peau.

petit à petit, on comprend entre les lignes que leur mère vient de mourir et la première à oublié de prévenir la seconde….

Sœurs s’impose comme une joute verbale cruelle et impitoyable. Amour et haine, rivalité et mépris, jalousie et frustration…. sont les ingrédients corrosifs de ce huis clos intimiste.

Marina se prépare à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey, qu’elle n’a pas revue depuis des années, débarque avec fracas, valise à la main, pour demander des comptes. Les deux jeunes femmes semblent…

resa-theatre@agglo-lisieux.fr +33 2 31 61 12 13 https://lisieux-normandie.fr/

Marina se prépare à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey, qu’elle n’a pas revue depuis des années, débarque avec fracas, valise à la main, pour demander des comptes. Les deux jeunes femmes semblent fragiles, tendues, à fleur de peau.

petit à petit, on comprend entre les lignes que leur mère vient de mourir et la première à oublié de prévenir la seconde….

Sœurs s’impose comme une joute verbale cruelle et impitoyable. Amour et haine, rivalité et mépris, jalousie et frustration…. sont les ingrédients corrosifs de ce huis clos intimiste.

Rue Tauton Centre socio-culturel Lisieux

dernière mise à jour : 2021-11-26 par