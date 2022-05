Soeurs, 24 mai 2022, .

Soeurs

2022-05-24 – 2022-05-24

23 23 EUR Sœurs (Marina & Audrey), comme l’ensemble de l’œuvre de Pascal Rambert, relève d’un théâtre de la présence, une présence intime et physique. Sous la violence des mots qui déchirent et qui cinglent bouillonne l’amour qui unit deux sœurs – interprétées par Audrey Bonnet et Marina Hands -, que tout oppose. Plus qu’une pièce sur la famille, Sœurs est un affrontement paroxystique de deux figures féminines dans un dénuement total. Elle est aussi un champ de bataille dramatique offert à la souveraineté de deux actrices à la fois puissantes et ultrasensibles, sublimes.

