Maison des Arts de Créteil, le vendredi 20 mai

« Sodium » est une aventure où se mêle science fiction, épopée journalistique et teen movie apocalyptique, pour raconter l’histoire d’une vallée minière entre les années 1970 et 2035. Une fable écologiste inspirée de faits réels qui interroge les relations qui lient l’homme à son environnement, et cherche à ouvrir des perspectives pour l’avenir. L’histoire : Au début des années 70 Bill Hayers, auteur de science fiction reconnu, pose ses valises dans une vallée française à l’occasion d’une convention de science fiction. Hanté par la mine qu’il voit depuis la fenêtre de sa chambre, Bill restera 7 mois, au lieu des 4 jours initialement prévus, avant de disparaître. Ne laissant derrière lui qu’un journal et un roman. Le dernier : Sodium Dans les années 90 la rédaction de L’Echo des Vallées, un journal local, est interpellé par un mystérieux lanceur d’alerte sur les rejets toxiques de la mine qui mettraient en danger les habitants de la vallée. Un conflit éclate au sein de la rédaction pour savoir s’il faut ou non se saisir de l’enquête et s’attaquer à la mine, mère nourricière de la vallée depuis 150 ans. A la fin des années 2030 la mine est fermée depuis 20 ans, mais des millions de tonnes de pollutions toxiques subsistent. Mathilde, chercheuse en botaniques et Noé, photographe originaire de la région, se rencontrent dans une « Résidence en milieux hostile ». Ensemble, ils cherchent à réparer les blessures laissées par l’activité humaine lorsqu’ils apprennent l’existence d’un nouveau projet d’extraction minière dans les environs. La pièce cherche à plonger dans la fabrique des récits qui nous constituent. Notamment ceux liés à l’écologie ou à l’environnement. Et à chercher parmi eux ceux qui nous donnent le courage d’agir collectivement et de renouveler les liens qui nous connectent au monde.

COMPAGNIE A POINT – Alice Gozlan

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne



