Formation Amorce De Parcours Socrate Conseil et Formation Libourne, 25 septembre 2023

Formation Amorce De Parcours 25 septembre – 24 novembre Socrate Conseil et Formation Sur inscription uniquement. Rapprochez-vous de votre référent Pôle Emploi, Cap Emploi ou Mission Locale. Vous pouvez aussi vous inscrire vous-même sur https://www.cmaformation-na.fr/

Vous souhaitez trouver votre voie professionnelle ou vous réorienter et vous (re)lancer dans la recherche d’emploi ? Vous ne savez par où commencer ? Optez pour une Amorce De Parcours avec Socrate Conseil & Formation ! Venez découvrir les possibilités qui s’offrent à vous, le marché actuel, ce qui vous convient le mieux. Prenez confiance en vous et construisez votre projet professionnel ! Plus d’info, contactez-nous.

Socrate Conseil et Formation 189 AVENUE FOCH, 33500 LIBOURNE

