Sococoon Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Sococoon Plougastel-Daoulas, 20 mars 2022, Plougastel-Daoulas. Sococoon 135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

2022-03-20 – 2022-03-20 135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif…Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie est pour eux une bulle de découverte et d’exploration.

Espace sensoriel pour les tout petits de 0 à 3 ans. Parsemé d’une multitude d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et stimule les sens de l’enfant. Gratuit

Sur inscription obligatoire. contactavelvor@mairie-plougastel.fr +33 2 98 37 57 30 https://billetterie.espace-avelvor.fr/seances/6/sococoon

Sur inscription obligatoire. 135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

