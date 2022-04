SOCLO X LE POP-UP TOULOUSAIN Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SOCLO X LE POP-UP TOULOUSAIN Toulouse, 7 avril 2022, Toulouse. SOCLO X LE POP-UP TOULOUSAIN HÔTEL SOCLO 34B Rue Valade Toulouse

2022-04-07 14:30:00 – 2022-04-07 22:00:00 HÔTEL SOCLO 34B Rue Valade

Toulouse Haute-Garonne Toulousains, Toulousaines, chineurs ou dénicheurs de talents : tout le monde est invité à venir rencontrer 18 créatrices de la ville rose à la Maison Soclo, pour la 1ère édition du Soclo Market. Les créatrices investissent les chambres de l’hôtel, transformées pour l’occasion en boutiques éphémères. Vous pourrez également profiter du grand jardin de l’hôtel, du Tea Time (14h-18h), du bar à cocktails et des tapas de la Maison, jusqu’à 23 heures. Un évènement à noter dans vos agendas ! Rendez-vous à l’hôtel Soclo pour découvrir des créations toulousaines ! hello@soclo.fr +33 5 36 09 99 99 http://www.soclo.fr/ Toulousains, Toulousaines, chineurs ou dénicheurs de talents : tout le monde est invité à venir rencontrer 18 créatrices de la ville rose à la Maison Soclo, pour la 1ère édition du Soclo Market. Les créatrices investissent les chambres de l’hôtel, transformées pour l’occasion en boutiques éphémères. Vous pourrez également profiter du grand jardin de l’hôtel, du Tea Time (14h-18h), du bar à cocktails et des tapas de la Maison, jusqu’à 23 heures. HÔTEL SOCLO 34B Rue Valade Toulouse

