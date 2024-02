Socks In The Frying Pan · Salle de Saint-Martin-de-Bréhal Salle de Saint-Martin-de-Bréhal Saint-Martin de Bréhal, vendredi 16 février 2024.

Socks In The Frying Pan · Salle de Saint-Martin-de-Bréhal Quand l’humour rencontre la musique irlandaise traditionnelle, cela crée Socks in the Frying Pan. Vendredi 16 février, 21h00 Salle de Saint-Martin-de-Bréhal

Venu de la côte ouest de leur île, berceau de la musique traditionnelle irlandaise, le trio a obtenu de nombreuses récompenses. Ils ont notamment reçu le prix de ‘‘groupe de l’année’’ par la légendaire Irish music association. Aux Etats-Unis, où ils ont été programmés dans les plus grands festivals de musique irlandaise, ils ont été acclamés par la critique avec leur joyeux mélange de mélodies traditionnelles, d’harmonies vocales mâtiné d’une touche résolument moderne.

Salle de Saint-Martin-de-Bréhal Place Monaco, Saint-Martin-de-Bréhal Saint-Martin de Bréhal 50290 Manche Normandie

