Socks In The Frying Pan · Le Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs, samedi 17 février 2024.

Socks In The Frying Pan · Le Roudour Quand l’humour rencontre la musique irlandaise traditionnelle, cela crée Socks in the Frying Pan. Samedi 17 février, 20h30 Le Roudour

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Socks in the Frying Pan est un trio, récompensé de nombreuses fois, venu de la côte Ouest de l’Irlande, berceau de la musique traditionnelle irlandaise. Leurs harmonies vocales sont dynamiques et leur habilité sur scène capturent et captivent le public à travers le monde entier. Le joyeux trio mélange les mélodies irlandaises traditionnelles à une touche de folie personnelle que la critique acclame. Ils ont d’ailleurs reçu le prix du « Groupe de l’année » par l’association Irish Music Association. Le groupe a notamment joué aux USA où ils ont été programmés dans les plus grands festivals de musique irlandaise et où ils ont été remarqués pour leur énergie et leur style moderne, qui a énormément convaincu. S’ils aiment avant tout jouer en live, cela se voit dans l’essence même du divertissement et du spectacle qu’ils donnent sur scène…

Meskiñ a ra an triad drant tonioù muzik Iwerzhon hengounel gant un tammig a follentez dezhe o-unan, a blij kenañ-kenañ d’ar sonvarnourien…

Shane Hayes violon

Aodan Coyne guitare, voix

Fiachra Hayes accordéon diatonique

Le Roudour le roudour Saint-Martin des Champs Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-roudour.com/index.php/socks-in-the-frying-pan »}]

irlande musique irlandaise traditionnelle