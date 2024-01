Sociologie des mondes militants : rencontre avec Denis Merklen et Héloïse Nez Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Militants et militantes : des combats perdus aux victoires arrachées.

Les indispensables, sociologie des mondes militants paru aux éditions du Croquant en 2023 donne à lire des histoires de militants. Ce sont des récits passionnants sur des engagements pour rendre meilleur le monde et plus légère la vie. Il est composé de récits de vie et d’expériences militantes dans des quartiers populaires d’Aubervilliers, Lille, Roubaix, Toulouse, Montpellier et Strasbourg. Ces expériences s’intègrent dans un réseau de militants soutenu par la Fondation Abbé Pierre dans plusieurs grandes villes de France que l’auteur a accompagnés pendant six dans les rencontres qu’ils organisent. Véritable ethnographie, l’enquête est aussi nourrie que minutieuse. L’auteur a choisi une forme narrative qui plonge le lecteur immédiatement dans la vie de ces espaces sociaux plus souvent décriés que véritablement connus. A travers un échange horizontal avec les habitants et les militants, le sociologue donne un accès direct aux enjeux politiques locaux et nationaux sur les trente dernières années.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr

