Épatez la galerie ! Une histoire du jeu de paume à Paris Samedi 16 septembre, 15h00 Société sportive du Jeu de Paume et de Racquets Évènement sur inscription, lien de réservation à venir.

Table ronde organisée par le Comité d’Histoire de la Ville de Paris au club house de la salle du Jeu de Paume de Paris.

Interventions de Serge Vaucelle, spécialiste de l’histoire des jeux et de l’éducation du corps à l’ère moderne (XIIe-XVIIe siècles) et notamment du jeu de paume, et de Gil Kressmann auteur de La riche histoire du Club du Jeu de Paume de Paris (1840-2020).

Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain.

Société sportive du Jeu de Paume et de Racquets 74 ter, rue Lauriston Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 27 46 86 http://www.jdpsquash.com Edifice construit en 1908, en pierres de taille, qui comprenait à cette date deux courts de jeu de paume destinés à remplacer les deux Jeux de Paume des Tuileries d’où les joueurs de l’époque avaient été expulsés pour transformer l’édifice en galerie de peinture. En 1927, un des deux courts de paume de la rue Lauriston a été transformé en courts de squash, les premiers construits en France. Le Jeu de Paume de la rue Lauriston constitue ainsi le dernier jeu de paume qui subsiste à Paris qui en comptait près de 250 au XVe siècle. Il fait partie des quatre jeux de paume existant encore en France : Jeux de paume de Bordeaux, du château de Fontainebleau et de Pau. Il constitue certainement un des édifices sportifs les plus prestigieux de la capitale et un monument important du patrimoine sportif français.

