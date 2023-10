Journée Portes Ouvertes de la Société Ratier-Figeac Société Ratier Figeac, 14 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Découvrez l’Entreprise Ratier-Figeac et ses nombreux stands :

Visite guidée de l’entreprise, venez découvrir les métiers et les produits

Stand de recrutement, venez déposer votre CV

Simulateur de vol, venez vous essayer au pilotage

de 9h à 19h (dernières entrées à 17h)

Navette gratuite à partir du Foirail

Visite gratuite mais inscriptions obligatoires.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

Société Ratier avenue Ratier

Figeac 46100 Lot Occitanie



Discover Ratier-Figeac and its many stands:

Guided tour of the company, come and find out about our professions and products

Recruitment stand, come and submit your CV

Flight simulator, come and try your hand at flying

9 a.m. to 7 p.m. (last admission at 5 p.m.)

Free shuttle bus from the Foirail

Free visit but registration required

Descubra Ratier-Figeac y sus numerosos puestos:

Visita guiada de la empresa, venga a descubrir la empresa y sus productos

Stand de contratación, venga a presentar su CV

Simulador de vuelo, venga a probar el vuelo

de 9.00 a 19.00 h (último acceso a las 17.00 h)

Autobús gratuito desde Foirail

Visita gratuita pero con inscripción previa

Entdecken Sie das Unternehmen Ratier-Figeac und seine zahlreichen Stände :

Geführte Besichtigung des Unternehmens, entdecken Sie die Berufe und die Produkte

Stand zur Personalbeschaffung, geben Sie Ihren Lebenslauf ab

Flugsimulator, probieren Sie das Fliegen aus

von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr)

Kostenloser Pendelbus ab dem Foirail

Kostenlose Besichtigung, aber Anmeldung erforderlich

