Journées du patrimoine »boules de fort » à La Société Plaisance
16 et 17 septembre
gratuit
Jeu typiquement Ligérien

Plus de 2 siécles d’histoire

Démonstration et initiation à cette pratique.

Société Plaisance
2 Place du Jeu de Boules
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
Port-Thibault
49130 Maine-et-Loire
Pays de la Loire
02 41 68 30 73
https://www.sainte-gemmes-sur-loire.fr/contacts/plaisance/
Pratique de la Boule de Fort.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

