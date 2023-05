Démonstration et initiation à la boule de fort Société l’Angevine, 16 septembre 2023, .

Démonstration et initiation à la boule de fort 16 et 17 septembre Société l’Angevine Entrée libre et gratuite. Prêt de boules gratuitement. Chaussons ou chaussettes à prévoir éventuellement

Après quelques explications sur la boule de fort, un professeur fera une démonstration de « roule » et de « tir ».

Il vous expliquera les différentes trajectoires que l’on peut faire prendre à la boule pour arriver le plus près possible du maître.

Si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite vous essayer au « roule » et faire quelques aller-retour.

Société l’Angevine 5 Rue Pasteur 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou (Commune de Verrières-en-Anjou) 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire 0681600173 Démonstration et initiation à la boule de fort avec un professeur.

Après explications et démonstrations, les personnes qui le souhaitent pourront rouler quelques boules encadrées par deux personnes.

Ce sport se pratique en chaussons ou à défaut en chaussettes. Parkings à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Brigitte TOURRET