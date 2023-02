De la terre et des mots: réalisation de poteries en relation avec les 10 mots et exposition Société laïque de lecture Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

Hérault

De la terre et des mots: réalisation de poteries en relation avec les 10 mots et exposition Société laïque de lecture, 31 mars 2023, Frontignan. De la terre et des mots: réalisation de poteries en relation avec les 10 mots et exposition Vendredi 31 mars, 18h00, 20h30 Société laïque de lecture

Entrée libre

Dis-moi Dix mots Société laïque de lecture 7 impasse des Genêts 34110 Frontignan Frontignan 34110 Hérault Occitanie accès facile

0467481464 Ville de 23000 habitants, à proximité de Montpellier Ecoles de Frontignan (Hérault) Les participants à l’atelier de poterie de la ville de Frontignan vont créer des objets en relation avec les 10 mots.

Ils les apporteront lors du montage de l’exposition prévue à partir du 30 mars et participeront au vernissage de l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-03-31T21:00:00+02:00 Cros

