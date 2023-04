Démonstration et initiation à la Boule de fort. Société la Cure Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Démonstration et initiation à la Boule de fort. Samedi 16 septembre, 10h00 Société la Cure Entrée libre sans inscription. Nous vous proposerons une démonstration puis une initiation à la boule de fort, sport régional qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Notre association, créée en 1872, vous invite à venir découvrir ce lieu empreint de fantaisie et de convivialité ou l’on joue à la boule de fort, qui fait partie intégrante du folklore local et de la douceur Angevine.

Après une présentation historique et une explication succincte des règles du jeu vous serez ensuite invité (e) à descendre dans le jeu pour « pousser la boule » et mesurer ainsi toute la subtilité de ce sport qui demande finesse, élégance et mesure.

Outre la boule de fort notre société propose à ses adhérents d’autres activités comme le billard français, les fléchettes, les jeux de cartes…

Société la Cure Place Jeanne d'Arc 49400 Saumur

