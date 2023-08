A la découverte de la fabrication du potjevleesch, évocation du passé société Kalifrais Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Durée : 45 minutes

Le potjevleesch fait partie du patrimoine vivant de la cuisine des Flandres. Le gérant de la société Kalifrais vous raconte son histoire lors de la visite de la cuisine, des salles de préparation, des autoclaves, de l’étiquetage et du produit fini. Et pour terminer, une petite dégustation (mais pas un repas !) dans les locaux de la brasserie attenante.

Tout public société Kalifrais 1294 rue Achille Pérés 59640 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 71 02 77 »}, {« type »: « email », « value »: « kalifrais@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu société Kalifrais Adresse 1294 rue Achille Pérés 59640 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville société Kalifrais Dunkerque latitude longitude 51.014548;2.330411

