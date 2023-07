1er Sommet international sur l’innovation SDG (Smart-Digital-Green) Société Industrielle de Mulhouse Mulhouse, 27 novembre 2023, Mulhouse.

1er Sommet international sur l’innovation SDG (Smart-Digital-Green) Lundi 27 novembre, 09h00 Société Industrielle de Mulhouse

Le 27 novembre 2023 se tiendra le 1er Sommet international sur l’innovation SDG (Smart­Digital-Green) à Mulhouse en partenariat entre le Réseau SDG Innovation (Québec, Canada), l’Université de technologie de Troyes (UTT, France) et la région Grand Est de la France. Ce Sommet se tiendra en concertation avec le « salon industries du futur (BE4.0) » et couvrira la thématique « vers une société intelligente, numérique et durable ». Le Sommet abordera les différentes technologies de l’Industrie 5.0 et la façon dont elles sont mises en œuvre dans divers secteurs d’activité tels que l’industrie manufacturière, les transports et la logistique, l’aérospatial, l’énergie, la santé, etc. Le Forum tiendra diverses sessions portant sur la mise en œuvre de technologies 5.0 dans des projets collaboratifs entre les universités et les petites, moyennes et grandes entreprises. De plus, il y aura diverses expositions sur les récentes technologies liées à l’Industrie 5.0. Lors du Sommet, la signature d’un MoU est prévue entre les régions du Québec et du Grand Est pour créer le Réseau SDG International.

Société Industrielle de Mulhouse 10 rue de la Bourse 68058 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:00:00+01:00

Industrie 5.0 Transformation numérique