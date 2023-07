Visite du centre d’archives de la Société historique d’Argenteuil Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Porte ouverte de 14 h à 18 h, découverte d’un centre d’archives associatif et de sa bibliothèque historique // Déstockage d’anciens bulletins à très petits prix.

Le dimanche uniquement : Balade gratuite commentée, » le Tour des murailles de la vieille ville ». Départ du 12 rue Grégoire Collas à 15h – Arrivée vers 16h30 dans les Jardins de l’abbaye. Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis 12 rue Grégoire Collas 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 06 81 03 60 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

