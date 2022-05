Societé Historique et Archéologique d’Arcachon et du pays de Buch Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Societé Historique et Archéologique d’Arcachon et du pays de Buch Arcachon, 27 avril 2022, Arcachon. Societé Historique et Archéologique d’Arcachon et du pays de Buch MAAT 2ème étage Esplanade G. Pompidou Arcachon

2022-04-27 – 2022-04-27 MAAT 2ème étage Esplanade G. Pompidou

Arcachon Gironde Une permanence du SHAAAPB a lieu tous les mercredis à partir de 14 h 30 et jusqu’à 17 h 00.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH Une permanence du SHAAAPB a lieu tous les mercredis à partir de 14 h 30 et jusqu’à 17 h 00.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH +33 5 56 54 99 08 Une permanence du SHAAAPB a lieu tous les mercredis à partir de 14 h 30 et jusqu’à 17 h 00.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH maat

MAAT 2ème étage Esplanade G. Pompidou Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse MAAT 2ème étage Esplanade G. Pompidou Ville Arcachon lieuville MAAT 2ème étage Esplanade G. Pompidou Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Societé Historique et Archéologique d’Arcachon et du pays de Buch Arcachon 2022-04-27 was last modified: by Societé Historique et Archéologique d’Arcachon et du pays de Buch Arcachon Arcachon 27 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde