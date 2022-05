Société d’Horticulture de Lunéville Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Société d'Horticulture de Lunéville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Lunéville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Lunéville

Faites connaissance avec ces passionnés qui perpétuent la tradition maraîchère et horticole du territoire du Lunévillois. Rencontre avec des passionnés Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

